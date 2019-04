Fuga di sostanza chimica da un negozio di bricolage: 35 evacuati ora sono ricoverati

Almeno 35 persone sono state trasportate per accertamenti in ospedale dopo la fuga di una sostanza chimica nel negozio bricolage Obi di San Lorenzo di Sebato (Brunico) in Alto Adige. Le persone che si trovavano nella struttura, evacuata e nel frattempo chiusa, hanno accusato colpi di tosse e difficoltà di respirazione. Gli intossicati sono stati trasportati negli ospedali di Brunico e Bressanone. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco di Brunico e San Lorenzo, ambulanze, protezione civile, carabinieri e l’elicottero di soccorso Pelikan 2.