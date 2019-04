Fumo: sigarette per uno studente su 5 a 13-15 anni, più diffuse tra le ragazze

Più di uno studente su 5 dai 13 ai 15 anni fuma tabacco, e le sigarette sono più diffuse tra le ragazze (23,6%) rispetto ai coetanei maschi (16,2%). Al contrario, per quanto riguarda le sigarette elettroniche sono i ragazzi a usarle abitualmente di più (21,9%) rispetto alle ragazze (12,8%). E ancora, la metà dei giovanissimi ha respirato fumo passivo in casa, e la maggior parte dei ragazzi è consapevole che il fumo è dannoso. Sono alcuni dei dati presentati a Roma al workshop sui Risultati dell’indagine sui giovani e il tabacco 2018 – Global Youth Tobacco Survey (GYPS), effettuata in Italia nell’anno scolastico 2017-2018.

La sorveglianza GYTS, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e condotta in collaborazione con i Cdc di Atlanta, è effettuata con frequenza quadriennale su un campione rappresentativo a livello nazionale di studenti fra 13 e 15 anni. In Italia la rilevazione 2018 è stata condotta dall’Istituto superiore di sanità, con il coordinamento del ministero della Salute all’interno di un progetto del Ccm (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie). L’indagine ha utilizzato un questionario standard e ha coinvolto 33 scuole secondarie di primo grado e 33 scuole secondarie di secondo grado. Il tasso di risposta complessivo è stato del 77,4%.

Hanno completato il questionario 1.680 studenti delle scuole primarie di secondo grado e delle secondarie di primo grado, 1.518 dei quali avevano 13-15 anni. Gli esperti illustrano i risultati ottenuti in quest’ultima fascia d’età. Ebbene, se il 21,3% dei giovanissimi (17,8% dei ragazzi e 25,1% delle ragazze) utilizza prodotti a base di tabacco, il 19,8% (16,2% dei ragazzi e 23,6% delle ragazze) fuma attualmente sigarette, mentre l’1,6% (1,8% dei ragazzi e 1,5% delle ragazze) utilizza tabacco senza fumo.

E ancora, il 17,5% degli studenti monitorati (21,9% dei ragazzi e 12,8% delle ragazze) utilizza sigarette elettroniche. Quasi 6 giovanissimi fumatori su 10 (58,4%) hanno provato a smettere negli ultimi 12 mesi. E più di 4 su 10 (40,3%) vorrebbero dire addio alle ‘bionde’. Inoltre il 49,7% degli studenti è stato esposto al fumo di tabacco a casa e il 45% all’interno di luoghi pubblici chiusi.

Il 19,7% degli attuali fumatori di sigarette ha acquistato sigarette in una tabaccheria o in un bar. E il 68% non ha avuto difficoltà nonostante la giovanissima età. Più di 5 studenti su 10 (50,5%) hanno notato messaggi anti-tabacco nei media. Quasi 3 su 10 (27,0%) hanno notato pubblicità o promozioni di prodotti del tabacco nei punti vendita, e quasi uno studente su 10 (7,5%) possiede qualcosa con un logo di un marchio di un prodotto del tabacco.

Quanto alle informazioni sui rischi, il 58,5% degli alunni pensa “senza dubbio” che il fumo di tabacco degli altri sia dannoso per loro, e il 60% dei ragazzi è favorevole a proibire il fumo nei luoghi pubblici all’aperto.