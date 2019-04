Futuro energetico e mobilità ad impatto zero: i pannelli fotovoltaici ricaricano l’auto elettrica

La grande sfida per garantire ai consumatori un futuro energetico e di mobilità ad impatto zero? Consiste nel progettare una rete capace di assorbire energia con la propria abitazione tramite i pannelli fotovoltaici e diffonderla attraverso colonnine appositamente pensate per ricaricare le più innovative ed ecologiche auto elettriche.

Il progetto diventa ora realtà grazie alla messa a punto di una collaborazione tra brand italiani, Fotovoltaico semplice e Sifà, che rappresentano l’eccellenza italiana anche oltre confine e sono accomunati da una missione: agire nel pieno interesse dei clienti, con un occhio di riguardo per la salvaguardia del pianeta. L’obiettivo della partnership è quello di estendere le potenzialità dell’energia pulita in modo sempre più efficace, dotando i consumatori che già ne fanno utilizzo di strumenti innovativi e soprattutto integrati tra loro.

Grazie alla rete di clienti di Fotovoltaico semplice, verranno diffuse delle colonnine di ricarica della Mennekes, modello Wallbox Amtron, ideate in maniera specifica per il mercato residenziale. Si tratta di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in modalità 3, con presa di carica prevista dagli standard europei e quindi compatibile con tutti i modelli di autovetture elettriche di nuova generazione.

Un’app dedicata, la Charge app, mostra inoltre tutte le informazioni relative alla ricarica di corrente consentendo la piena gestione della colonnina con un tap sullo smartphone. Il progetto è completato con i servizi offerti dalla società di autonoleggio Sifà, che metterà a disposizione le più moderne auto smart elettriche per allargare il campo di sostenibilità energetica anche alla e-mobility.

Il funzionamento del circuito è ad impatto zero: si crea energia grazie ai pannelli di Fotovoltaico semplice e si sfruttano le colonnine Mennekes, distribuite da Vp solar, distributore europeo di sistemi energetici, per ricaricare la propria auto elettrica (che può essere fornita da Sifà) comodamente da casa. La presentazione ufficiale del pacchetto avverrà in un meeting a Milano attorno a metà giugno.