Genova, Ponte Morandi: proseguono i risarcimenti alle aziende

Proseguono i risarcimenti per le aziende o liberi professionisti con sede nella zona rossa\arancione di Genova che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito al crollo del Ponte Morandi.

Il commissario delegato per l’emergenza Giovanni Toti ha firmato un nuovo provvedimento di liquidazione a favore della Camera di commercio di Genova (ente attuatore) che potrà effettuare i pagamenti per altre 11 aziende che hanno già presentato domanda di risarcimento danni e che sono state riconosciute come aventi diritto al contributo.