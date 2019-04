Geriatria: in Italia “abbiamo oggi appena 2mila specialisti”

In Italia gli over 65 sono 13,8 milioni e il loro numero raggiungerà i 20 milioni nel 2050: fronte di un Paese che invecchia, gli specialisti in grado di curare gli anziani sono poco più di 2.000, un numero destinato a calare.

“Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un’altra. La valutazione d’insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente“, spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. “Abbiamo oggi appena 2.000 specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno“.