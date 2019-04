Gerusalemme, città santa e capitale per due popoli: aneddoti e curiosità sul luogo più conteso al mondo

Gerusalemme, città delle città, città santa, capitale per due popoli, è per milioni di persone il luogo più sacro del mondo, e anche per questo il più conteso. Ma quali misteri e quali segreti hanno fatto di questa cittadina il centro del mondo e, forse, la chiave per la pace in Medio Oriente? Dopo Parigi, Londra e Roma, il programma di Corrado Augias “Città Segrete” fa tappa a Gerusalemme. Domenica 21 aprile, alle 21.20 su Rai 3, il giornalista e scrittore racconterà i tanti luoghi indimenticabili di questa piccola città, che ha avuto un peso enorme nella storia dell’umanità. Gerusalemme è infatti luogo di conflitto tra le tre religioni monoteiste: islam, cristianesimo ed ebraismo. È qui che queste religioni ritrovano le proprie origini e le proprie verità. Dal Saladino a Lawrence d’Arabia, fino alla storia delle storie, Gesù, con la sua narrazione ricca di aneddoti e curiosità, Corrado Augias mostra una Gerusalemme come non l’abbiamo mai vista.