Ghana: annunciato il più vasto network al mondo per la consegna di vaccini attraverso droni

The UPS Foundation, che guida i programmi di cittadinanza globale di UPS (NYSE: UPS), e Gavi, l’Alleanza per i Vaccini, hanno annunciato il loro sostegno per l’espansione di un network di droni medici in Ghana. Zipline, una società di logistica automatizzata con sede in California, utilizzerà i droni per effettuare consegne su richiesta, in caso di emergenza, di 148 prodotti ad alta priorità, tra cui vaccini di emergenza e di routine, emoderivati e farmaci salvavita. Il servizio sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, da quattro centri di distribuzione – ciascuno dotato di 30 droni – e consegnerà a oltre 2.000 strutture sanitarie che servono 12 milioni di persone in tutto il Paese.

La partnership tra il governo ruandese e Zipline, sostenuta da donazioni filantropiche e dal sostegno in natura da parte della UPS Foundation e di Gavi, ha aperto la strada alla consegna just-in-time di prodotti ematici a cliniche difficili da raggiungere in Ruanda. Il governo del Ghana sta facendo tesoro di questo successo con l’ampliamento dei servizi Zipline, con il sostegno, ancora una volta, di Gavi e della UPS Foundation e, questa volta, anche della Gates Foundation e di Pfizer. Il network di droni Zipline sarà integrato nella supply chain healthcare in Ghana e contribuirà a prevenire l’esaurimento di scorte di vaccini nelle strutture sanitarie e durante le campagne nazionali di vaccinazione.

“La capacità del Governo di integrare la possibilità di vaccinazioni di routine su richiesta, ci permetterà di assicurarci che ci saranno sempre abbastanza vaccini salvavita per ogni bambino in Ghana“, ha detto il dottor Seth Berkley, CEO di Gavi, l’Alleanza per i Vaccini. “Questo è uno sviluppo entusiasmante per Gavi, che alla fine ci assicurerà di non lasciare indietro nessuno e ci aiuterà a proteggere dalle malattie prevenibili con il vaccino un maggior numero di bambini che vivono in aree remote“, ha aggiunto.

La logistica sarà gestita attraverso i sistemi hardware e software di Zipline in ogni centro di distribuzione e le consegne avverranno presso ospedali e cliniche sanitarie. The UPS Foundation fornirà 3 milioni di dollari, di cui 2,4 milioni di dollari di finanziamento e 600.000 dollari di servizi di spedizione in natura forniti da UPS. Separatamente, UPS ha già iniziato un’analisi della supply chain healthcare del Ghana, fornendo competenze finalizzate a sostenere la visione del governo che intende ottimizzare continuamente la fornitura di prodotti healthcare.

“Il successo che il programma sta avendo in Ruanda dimostra che lo sforzo collettivo di una partnership pubblico-privato focalizzata sulle tecnologie avanzate della supply chain può migliorare l’accesso ai prodotti medicali salvavita in tutta l’Africa“, ha dichiarato Eduardo Martinez, presidente della UPS Foundation e chief diversity and inclusion officer di UPS. “Siamo motivati dal vedere la tecnologia e l’esperienza nella gestione della supply chain messe al servizio del salvataggio di vite umane e onorati di far parte di questa collaborazione pubblico-privato. Siamo grati al governo visionario del Ghana e a Gavi, per la loro dedizione nel contribuire a migliorare la salute delle comunità del Ghana e di tutto il mondo, e a Zipline, per la tecnologia all’avanguardia e la passione per migliorare i sistemi sanitari della comunità“.

UPS fornirà assistenza tecnica e servizi di consulenza in base alle necessità, in consultazione con Gavi e in collaborazione con Zipline.

Il programma è un’espansione dell’innovativa collaborazione tra UPS Foundation, Gavi e Zipline, iniziata in Ruanda nel 2016 attraverso il sostegno al governo ruandese nel fornire l’accesso a forniture mediche salvavita in pochi minuti, anziché ore, per milioni di cittadini ruandesi residenti in comunità remote. Da allora il governo ruandese ha esteso il programma a tutto il Ruanda, effettuando più di 13.000 consegne fino ad oggi. I droni Zipline ora consegnano più del 65% della fornitura di sangue del Ruanda al di fuori della capitale, Kigali.