Ghiacciai in via di estinzione: persi 9 trilioni di tonnellate di ghiaccio in mezzo secolo

Neanche ghiacciai delle regioni temperate come le Alpi europee e la catena montuosa del Caucaso sono sfuggiti alla perdita di ghiaccio, ma sono troppo piccoli per dare un contributo significativo al livello del mare.

Le maggiori perdite regionali sono in Alaska, seguito dai ghiacciai intorno al bordo della calotta di ghiaccio della Groenlandia e dai ghiacciai nelle Ande meridionali. Importanti quantità di ghiaccio sono inoltre andate perdute dai ghiacciai del Canada e della Russia nell’Artico, così come da Svalbard.

Un team internazionale, guidato dall’Università di Zurigo, in Svizzera, ha utilizzato le osservazioni classiche del campo glaciologico combinate con una quantità di informazioni provenienti da varie missioni satellitari per calcolare accuratamente quanto ghiaccio è stato perduto o guadagnato da 19 diverse regioni ghiacciate in tutto il mondo.

Quando pensiamo al cambiamento climatico, una delle prime cose che viene in mente è lo scioglimento del ghiaccio polare . Tuttavia, la perdita di ghiaccio non è limitata solo alle regioni polari. Secondo una ricerca pubblicata ieri, i ghiacciai in tutto il mondo hanno perso ben oltre 9.000 gigatonnellate (nove trilioni di tonnellate) di ghiaccio dal 1961, innalzando il livello del mare di 27 mm.

Frank Paul, co-autore dello studio, spiega: “I contorni dei ghiacciai sono necessari per fare dei calcoli precisi delle zone in questione. Ad oggi, questa informazione veniva prevalentemente dai satelliti statunitensi Landsat, i cui dati sono inviati agli utenti europei in base ad accordo di missione Terza Parte con l’ESA“. “In futuro, la missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, in particolare, contribuirà sempre più al monitoraggio preciso dei cambiamenti del ghiacciaio“.

Anche l’ESA Climate Change Initiative (iniziativa ESA per il cambiamento climatico) – un programma di ricerca incentrato sulla generazione di set di dati globali per le componenti chiave del clima della Terra, conosciute come variabili climatiche essenziali – è stato elemento chiave per la ricerca.

Mentre il riscaldamento delle acque dell’oceano rimane il maggior fattore dell’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento del ghiaccio polare è il secondo più grande contributore all’innalzamento dei mari.

Il Dott. Zemp aggiunge: “In altre parole, ogni singolo anno perdiamo quasi tre volte il volume di tutto il ghiaccio immagazzinato nelle Alpi europee, e ciò rappresenta circa il 30% dell’attuale tasso di innalzamento del livello del mare“.

In tutto il mondo inoltre, i ghiacciai in via di estinzione significano in definitiva meno acqua per milioni di persone, minor potenza idroelettrica e meno acqua per le coltivazioni. Se lo scioglimento dei ghiacciai comporta anche l’innalzamento del livello del mare, aumenta pericolosamente il rischio di altri disastri naturali come le inondazioni da collasso di laghi glaciali ed il relativo scorrere dei detriti.

La velocità con la quale i ghiacciai stanno perdendo massa nel lungo termine è molto importante per prendere future decisioni informate in merito all’adattamento. Di conseguenza, questo tipo di informazione è importante per gli organi internazionali che valutano i cambiamenti climatici, come il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico.