Giappone, finisce l’era dell’imperatore Akihito: prima abdicazione in 200 anni

In Giappone si stanno svolgendo solenni cerimonie con cui l’imperatore Akihito abdicherà in favore del principe ereditario Naruhito.

È il primo monarca del Paese ad abdicare in oltre 200 anni, consegnando il trono del Crisantemo a suo figlio e inaugurando una nuova era imperiale, “Reiwa”, che significa “bella armonia”.