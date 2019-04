Giornata del mare: dai rifiuti una serie di incontri per sensibilizzare sul tema

In occasione della giornata del mare, l’11 aprile il Sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, insieme al Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e al Direttore Generale della Direzione Protezione della Natura e del Mare del MATTM Maria Carmela Giarratano, lancia la campagna sul mare e per il mare #IOSONOMARE, una serie di incontri per sensibilizzare sul tema mare, rendendo disponibili a tutti i cittadini i risultati del monitoraggio marino e le informazioni che derivano dalle attività di studio e controllo dei nostri mari svolte da organismi pubblici.

Tra i temi che saranno trattati in conferenza stampa, oltre ai risultati del monitoraggio, i rifiuti e le microplastiche in mare, le specie aliene, le Aree marine protette.