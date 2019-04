Giornata della terra: 5 (piccoli) gesti per contribuire a salvare il pianeta

Cade come ogni anno il 22 aprile la Giornata della Terra, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e celebrata a livello globale, per ricordarci che non esiste un pianeta B e che dobbiamo adoperarci per salvare la “casa” in cui viviamo. In occasione dell’Earth Day, Green Genius, azienda specializzata nella fornitura di energia solare come servizio,ha stilato un elenco di 5 semplici abitudini quotidiane, all’apparenza banali ma spesso trascurate, che tutti dovremmo adottare.

Non sprecare l’acqua

Stando a quanto emerge dai dati Istat, in Italia, quasi la metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9%) non raggiunge gli utenti finali, a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. A queste perdite, si aggiungono le migliaia di litri sprecate per le cattive abitudini di molti: qualche esempio? 30 litri è lo spreco di acqua che si ha lasciando il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti; 20 litri quando si fa scorrere acqua mentre ci si rade. E le buone abitudini? 20 litri d’acqua possono essere risparmiati installando nei wc scarichi a flusso differenziato; da 40 a 60 litri è il risparmio per ogni lavaggio di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico; 100 litri possono essere salvati lavando l’auto con un secchio anziché con la pompa; 4 litri è infine il risparmio giornaliero legato al lavare le verdure in ammollo invece che con acqua corrente.

Spegnere la luce quando non la si utilizza

Circa l’80% del consumo totale di energia elettrica nel settore domestico è dovuto all’illuminazione(dati Enea). È quindi fondamentale ricordarsi sempre di spegnere la luce quando si lascia una stanza, riducendo così il consumo e di conseguenza la bolletta. E, soprattutto, impariamo ogni tanto a fare a meno della luce artificiale. Come? Trascorrendo più tempo all’aria aperta, anche solo per un pranzo sul balcone, oppure concedendosi una romantica cena a lume di candela con la propria dolce metà.

Passa all’energia verde

Sfruttando l’energia del sole facciamo un favore all’ambiente, oltre che al portafoglio. Tanto più ora che la rivoluzioneverdeè alla portata di tutti. Grazie a Green Genius non èinfattipiù necessario sostenere l’investimento economico per acquistare ipannelli solari, occuparsi delle procedure burocratiche e coprire i costi di manutenzione dell’impianto. Aprendersi carico di tutto è direttamente l’azienda: l’utente può quindi installare gratuitamente i pannelli fotovoltaici sul tetto della propria abitazione, andando poi a ripagare l’investimento nel tempo, attraverso l’energia verde che verrà prodotta, “acquistandola” a una tariffa comunque dimezzata rispetto a quelle proposte dai gestori tradizionali.Buona pratica se si sfrutta l’energia dei pannelli: utilizzare la lavatrice di giorno, quando il sole splende.

Pianta più alberi

La deforestazione dell’Amazzonia, del Borneo e degli altri grandi ecosistemi del pianeta, per fare spazio ad agricoltura intensiva, estrazione di materie prime e urbanizzazione, rende quanto mai indispensabile darsi da fare per rimpolpare il polmone verde del pianeta. Partendo dal proprio giardino, o prendendo parte a un progetto più grande. È l’idea di Treedom, che Green Genius ha sposato: acquistare e piantare alberi a distanza. Ma c’è di più: in occasione dell’Earth Day 2019, Treedom pianterà 1 nuovo albero ogni 1000 visualizzazioni di questo video: insomma, visualizzare e condividere per rendere il pianeta più verde.

Impara a riciclare

Vetro, plastica, legno e carta, ma anche vecchi abiti e tessuti: ogni materiale è una preziosa fonte da recuperare a cui, dando sfogo alla propria creatività, è possibile regalare una nuova vita. Nuovi vestiti e accessori, giocattoli per bambini, cucce per animali domestici, vasi, cornici, portaoggetti, tappetini, tende, mobili fai-da-te e tanto altro ancora. E per chi non ha sempre il tempo e la voglia di dedicarsi al riciclo creativo, l’economia circolare propone infinite opportunità di acquisto. Grazie ad App di condivisione, restart party, repair cafè e design di riciclo, non ci sono più scuse!

“Non dovremmo mai dimenticarcelo, ma la Giornata della Terra ci ricorda ancora una volta che il momento di invertire la rotta non è più rimandabile. Ognuno di noi, nel suo piccolo e partendo dalla propria casa, può e deve contribuire alla salvaguardia del pianeta, adottando e facendo propri tanti piccoli gesti e buone abitudini” ha commentato Lina Galatiltė, CEO Global and Italy di Green Genius.