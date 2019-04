Giornata della Terra: 8° edizione di “A scuola sul fiume”

La manifestazione Giornata della Terra, promossa dalle Nazioni Unite a partire dal 22 aprile 1970 come impegno per la salvaguardia della Terra a livello locale, in Friuli Venezia Giulia, si terrà il 30 aprile 2019 a Marano Lagunare; è coordinata da IISS Bassa Friulana di Cervignano in collaborazione con la rete di scuole Territorio e Biodiversità, ISIS Solari Tolmezzo, GLOBE Italia Labter Crea, Comuni, istituzioni, enti, agenzie, associazioni della regione FVG.

E’ la VIII edizione per la Giornata della Terra e la XX edizione per A scuola sul Fiume, l’evento che rappresenta l’occasione per connettere le esperienze delle scuole, degli enti e delle associazioni che in rete sviluppano progetti di educazione ambientale e scientifica per la salvaguardia del pianeta e dell’acqua come risorsa.

Un filo azzurro per l’acqua guida i partecipanti attraverso i territori studiati in venti anni di attività con la rete di A scuola sul Fiume. I diversi ambienti fluviali sono uno dei focus dell’esposizione assieme ai cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un hackathon coinvolgerà studenti di scuole diverse (target III media e biennio delle scuole superiori) nella ricerca di soluzioni per una sfida su questi temi che sarà assegnata nella giornata della manifestazione.

Mentori di questo laboratorio di co-progettazione saranno gli studenti di WAYouth. Una grande land art vedrà coinvolti tutti i partecipanti per la costruzione dell’immagine per la terra. Alla giornata parteciperanno oltre 1.400 studenti delle scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado. Tutor delle attività, negli oltre 50 stand allestiti, saranno gli studenti delle scuole superiori e personale esperto dell’ETPI, ERSA, Regione FVG Sevizio Idrologia, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, Università di Udine e Trieste, Italia Nostra, Biodiversi reti Territorio e Biodiversità, Osservatorio del paesaggio Bassa Friulana, GLOBE, AGRI-KNOWS.

L’evento si configura come manifestazione di divulgazione scientifica e di cittadinanza attiva.