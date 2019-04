Giornata della Terra e Meteorologia, perchè è così importante

Si celebra oggi – 22 Aprile – la Giornata della Terra, istituita nel 1970 per sensibilizzare la popolazione mondiale al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. E’ una data simbolica molto importante, a maggior ragione adesso a quasi 50 anni dalla sua istituzione, perchè ci avvicina sempre di più all’obiettivo di un mondo pulito in cui gli uomini vivono in armonia con l’ambiente che li circonda rappresentando una straordinaria risorsa (e non, come più volte considerato, quasi un nemico da combattere).

La Giornata della Terra ha già raggiunto straordinari risultati: non è un caso, infatti, che oggi viviamo in un mondo proiettato alla sostenibilità energetica e produttiva, e che lo sviluppo tecnologico, economico e civile sia indirizzato sempre di più al rispetto dell’ambiente e della natura. Di cui anche l’essere umano fa parte. Voler bene alla Terra in cui viviamo, significa voler bene a noi stessi. E abbiamo già raggiunto risultati molto importanti, di cui a volte neanche ce ne rendiamo conto: la scienza ci ha regalato prodotti tecnologici sempre più evoluti e rispettosi dell’ambiente, come gli elettrodomestici di ultima generazione che hanno una classe energetica tale da abbattere i consumi.

La Giornata della Terra è molto importante anche per la meteorologia: la scienza che studia l’atmosfera e i suoi fenomeni è stata troppo a lungo sottovalutata e soltanto negli ultimi due decenni ha riscoperto centralità scientifica e popolare a causa dei fenomeni meteo estremi provocati dai cambiamenti climatici. Ogni giorno, anche in Italia, assistiamo a fenomeni meteorologici sempre più particolari e con ripercussioni problematiche per la popolazione: così la meteorologia oggi non è più soltanto una scienza curiosa e affascinante per gli esperti e gli appassionati, ma anche uno strumento essenziale di prevenzione, sicurezza e protezione civile. Se la meteorologia sta diventando sempre più importante lo deve anche alla sensibilizzazione svolta sul tema dell’ambientalismo, di cui la Giornata della Terra è la rappresentazione simbolica principale.