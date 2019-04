Giornata Internazionale della Terra: cosa fare e cosa non fare per proteggere il pianeta

Da quasi 50 anni, il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra, un momento per riflettere su temi importanti come la protezione dell’ambiente e la salvaguardia di ogni forma di vita e delle risorse naturali. Nel 2019, la ricorrenza coincide con Pasquetta, una giornata che, da tradizione, viene trascorsa all’aria aperta, magari facendo un pic nic sul prato, una passeggiata al mare o una gita fuori porta.

“Mi fa piacere che quest’anno ci sia una coincidenza di queste date, la Giornata della Terra è un po’ come il compleanno del nostro pianeta, un giorno in cui dobbiamo rivolgergli un pensiero in più, e, magari, trascorrerlo proprio a contatto con lui. – Ha detto Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, associazione per la promozione della sostenibilità. – E visto che è scortese presentarsi ai compleanni a mani vuote, ecco potremmo fare un bel regalo alla Terra, quello di adottare, almeno per questo giorno, una serie di comportamenti corretti, e, magari, mantenerli anche nei giorni a venire”.

GIORNATA DELLA TERRA: COSA FARE E COSA NON FARE