Giornata Mondiale della Terra: l’iniziativa di FlixBus con Treedom per promuovere la responsabilità ambientale

In vista della Giornata Mondiale della Terra (lunedì 22 aprile), FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, si attiva per sensibilizzare i viaggiatori sul tema della responsabilità ambientale con una speciale iniziativa: per una settimana, fino a lunedì 22 aprile, sarà possibile da oggi acquistare un albero a un costo agevolato sul sito di Treedom, contribuendo ai suoi progetti di riforestazione, e ottenere, in cambio, uno sconto per viaggiare sull’intera rete FlixBus, attualmente la più estesa al mondo.

L’approccio green di FlixBus si è già concretizzato nel lancio dei primi autobus a lunga percorrenza 100% elettrici, nell’istituzione di collegamenti con stazioni ferroviarie, aeroporti e altri hub della mobilità per costruire una rete intermodale di mezzi di trasporto collettivo e disincentivare l’uso dell’auto, nell’adozione, da parte dei conducenti, di uno stile di guida a basso impatto ambientale e nel finanziamento di progetti certificati di tutela del clima. Con questa nuova iniziativa, la storia green di FlixBus si arricchisce di un nuovo, importante tassello.

«Meno auto su strada e una rete intermodale di mezzi di trasporto collettivo sempre più capillare, per far fronte alle esigenze dell’ambiente e di chi viaggia al tempo stesso: questa la visione che da sempre guida il nostro operato. La collaborazione con Treedom rappresenta un’opportunità imperdibile per sensibilizzare i nostri passeggeri su un tema che ci sta particolarmente a cuore, e siamo lieti di poter fare la nostra parte per incentivare un cambiamento nel modo di viaggiare e nello stile di vita che si fa ogni giorno più necessario» ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.