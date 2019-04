Giornata Salute della Donna: a Roma visite gratuite al Policlinico Umberto I

Anche quest’anno, il Policlinico Umberto I di Roma aderisce alla H-Open Week Donna, promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (Onda), offrendo alla popolazione femminile una serie di visite gratuite dall’11 al 18 aprile 2019. La giornata che si celebra il 22 aprile di ogni anno, e’ stata istituita nel 2016 dal Ministero della Salute per promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Le specialita’ che saranno in prima linea per la salute delle donne al Policlinico sono: endocrinologia tiroidea, disturbi alimentari e obesita’, ginecologia, reumatologia, diabetologia e visite specialistiche nutrizionali. Modalita’ di prenotazione, luogo della visita e contatti telefonici sono disponibili sul sito di Onda all’indirizzo mail: https://dev.bollinirosa.it/onda_iniziative/ricerca/index/w04