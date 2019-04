Giornata della Solidarietà: bimbi in visita all’ospedale veterinario dell’Università di Pisa

Una mattinata speciale per gli alunni della 1A e 1B delle scuole elementari Nicola Pisano e De Sanctis di Pisa che il 29 aprile hanno visitato l’ospedale didattico veterinario dell’Università di Pisa a San Piero a Grado in occasione della Giornata della Solidarietà organizzata dall’Associazione Nicola Ciardelli Onlus. Accompagnati dalle maestre Gabriella Neglia e Federica Craparo, i bambini e le bambine hanno potuto scoprire tutto su cani e cavalli, dal colore del mantello, alle andature, sino alla pet therapy o all’utilizzo dei cani come guida i non vedenti.

Ad accompagnarli nel viaggio alla scoperta di doti e virtù di questi nostri amici a quattro zampe gli etologi e i veterinari dell’Ateneo pisano fra cui Angelo Gazzano, Marcella Zilocchi, Martina Felici, Vanessa Rossi e la direttrice dell’ospedale Micaela Sgorbini.