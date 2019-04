Gite fuoripista e attività all’aria aperta? Attenzione al rischio zecche: i consigli degli esperti

Tempo di gite fuoriporta e giornate all’aria aperta, in mezzo al verde. Con possibili e spiacevoli compagni di viaggio, le zecche, che sono la causa dell’encefalite da zecca (TBE).

Negli ultimi 30 anni il numero di casi di encefalite da zecca (TBE), una delle malattie più pericolose trasmesse dal morso di zecche infette, è aumentato di quasi il 400%.

La TBE si può manifestare con sintomi quali febbre, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare e nausea. Nei casi più gravi la malattia può coinvolgere il sistema nervoso centrale e provocare sintomi neurologici a lungo termine, e in alcuni casi anche la morte.

Eppure, la conoscenza di questa malattia e dei rischi che comporta sono poco noti in Italia, così come le forme di prevenzione attuabili.

Lo conferma una recente ricerca svolta in 20 Paesi europei da GfK SE1 per conto di Pfizer su un campione dioltre 50.000 intervistati di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Condotta in Paesi differenti per grado di ende- micità (aree in cui la TBE è costantemente presente) la ricerca ha rilevato un grado variabile di conoscenza sia della malattia che delle forme di prevenzione. In Europa sono presenti aree fortemente endemiche come la Finlandia, l’Austria, la Repubblica Ceca e parzialmente endemiche come l’Italia (in particolare il Trive- neto), la Germania e la Svezia.

In linea generale, in tutti i Paesi endemici – di qualunque livello – il 63% degli intervistati conosce la TBE e il 43% degli intervistati sa anche che esiste un vaccino per prevenirla, di questi il 33% dichiara che lui e i suoi familiari sono vaccinati. In realtà tra i Paesi fortemente endemici e quelli parzialmente endemici i dati evi- denziano uno scostamento rilevante: nel primo caso, è dell’80% la percentuale di quanti conoscono la ma- lattia (vs il 59%) e del 70% quella relativa alla conoscenza del vaccino (vs il 37%); il 41% di coloro che vivono in un contesto familiare informato sulla vaccinazione è vaccinato (vs il 30%).

In Italia

I dati specifici sull’Italia restituiscono una fotografia molto diversa dalla media europea, anche rispetto a quella dei Paesi parzialmente endemici come il nostro.

Conoscenza della malattia e delle forme di prevenzione: