“Gli scenari futuri delle rinnovabili in Italia” è il titolo del convegno di presentazione della quinta edizione del Renewable Energy Report, redatto dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Giovedì 9 maggio alle 9.30 nell’Aula Magna Carassa e Dadda (Edificio BL28) di via Lambruschini 4, al Campus Bovisa del Politecnico di Milano, verranno discussi insieme alle imprese partner i risultati della ricerca, in modo da renderli strumento di lavoro per tutti coloro che operano nel comparto.

Il Report tratta in particolare: lo stato dell’arte delle rinnovabili in termini di nuove installazioni e di produzione di energia; la sostenibilità degli scenari di sviluppo presentati nel PNIEC, con un approfondimento sul consumo di suolo e sull’utilizzo delle aree dismesse; l’analisi dei servizi di O&M e la loro evoluzione di offerta e di prezzo; un approfondimento sugli impianti fotovoltaici presenti sul territorio, con focus sulle best practices in tema di gestione e manutenzione (a cura del Gse). Chiuderà l’analisi una definizione dei provvedimenti che potrebbero portare a uno scenario “desiderabile” di evoluzione delle rinnovabili.

Aprirà i lavori alle 9.30 Umberto Bertelè, School of Management Politecnico di Milano. Il Report sarà poi illustrato da Vittorio Chiesa, Davide Chiaroni e Federico Frattini, Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano. Al termine, dibattito con i partner e gli sponsor della ricerca: Acea, Agsm, Alperia Bartucci, Alpiq, Cva Compagnia Valdostana delle Acque, Deloitte Legal, Edison, Edp Renewables, Ef Solare Italia, Enel, Energy Intelligence, Engie, Eni, Erg, Falck Renewables, Gr Value, Innogy Italia, Key Energy, Mce – Mostra Convegno Expocomfort, Mediocredito Italiano, Noi Techpark Südtirol Alto Adige, Softeco, Teon, Terna. Gli interventi di chiusura saranno affidati al Gse e a un rappresentante della Regione Lombardia.