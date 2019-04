Global warming, Germania: “La task force sul clima si dà una tabella di marcia”

La task force sul clima del governo federale tedesco – organismo intergovernativo creato ad hoc per sviluppare misure necessarie nella lotta ai cambiamenti climatici – si è dato una tabella di marcia e ha chiamato i ministeri responsabili a presentare le loro proposte entro la fine di maggio.

Lo ha confermato oggi a Berlino il ministro tedesco dell’Ambiente Svenja Schulze (Spd), riferisce la Dpa. Schulze ha sottolineato che l’obiettivo è di mettere in atto la legislazione entro la fine dell’anno in modo da poter raggiungere gli obiettivi fissati sul clima per il 2030. In particolare si guarda ad interventi in tema di traffico, industria energetica, agricoltura e settore edile. “Il 2019 è l’anno dell’azione“, ha aggiunto Schulze.