Gmail compie 15 anni e Google, per festeggiare, annuncia due nuove funzionalità per il sistema di posta elettronica. Con Smart Compose, sui dispositivi Android viene introdotta la scrittura intelligente che si basa sul machine learning e offre suggerimenti utili durante la redazione del testo. L’altra funzione è la programmazione di orario di invio delle email: una volta scritta, sarà sufficiente indicare ora e giorno in cui dovrà essere inviata.