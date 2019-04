Animali: grattacieli killer, uccidono un miliardo di uccelli l’anno

I grattacieli sono veri e propri killer di uccelli: è stato calcolato che almeno 100 milioni di volatili (forse persino un miliardo) muoiono ogni anno nell’impatto con gli edifici. Il Cornell Lab of Ornithology ha appena pubblicato uno studio che classifica le città in base al rischio che rappresentano per le migrazioni: i risultati vengono riportati da “The Guardian“.

Alcune metropoli statunitensi, e i loro grattacieli, si trovano sulle rotte migratorie percorse dagli uccelli in primavera e un autunno per spostarsi dal Centro e dal Sud America verso il Canada e la regione dei Grandi Laghi: sono naturalmente attratti dalla luce e si dirigono quindi verso le grandi città, sorgenti luminose nella notte. Al mattino gli uccelli si levano in volo in cerca di cibo, e le superfici dei grattacieli, con le loro vetrate, sono come enormi specchi che riflettono il paesaggio: creano illusioni ottiche fatali per i volatili, che credono di vedere un albero, ma in effetti è solo un riflesso sulla facciata di un edificio. Si dirigono verso la visione e si schiantano contro i palazzi.

Secondo gli studiosi è Chicago la metropoli americana più pericolosa per gli uccelli, seguita da Houston e Dallas: nella classifica anche New York, Los Angeles, Saint Louis e Atlanta.