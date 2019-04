Gravidanza, aborto spontaneo: rischio quasi tre volte superiore se si dorme sulla schiena

La salute dei futuri nascituri è una preoccupazione che incute timore a tutte le future mamme. Fornire una linea guida da seguire alle gestanti è l’obiettivo della ricerca dell’Università neozelandese di Auckland pubblicata dalla rivista EClinicalMedicine, secondo cui la posizione supina riduce il flusso di sangue per il nascituro. Descrivendo il rischio di aborto spontaneo in gravidanza quasi triplo se la futura mamma dorme sulla schiena.

La ricerca, condotta rielaborando i risultati di cinque studi precedenti, per un totale di circa 3 mila donne in diversi paesi del mondo, ha fatto emergere che dalla settimana 28 di gravidanza, l’abitudine di dormire sulla schiena aumenta il rischio di 2,6 volte, indipendentemente da altri possibili fattori che favoriscono l’aborto spontaneo.

“Solo una piccola proporzione di donne è esposta a questo rischio – afferma Tomasina Stacey, uno degli autori – ma gli studi che abbiamo compiuto ci dicono che le donne sono contente di cambiare posizione se questo si traduce in un vantaggio per i propri bimbi“.

Sulla base dei risultati dello studio, fanno notare gli autori, alcune autorità sanitarie come l’NHS britannico stanno già inserendo l’indicazione di non dormire supine nelle linee guida per le donne in gravidanza.