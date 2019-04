Greta Thumberg: tutto pronto per la piazza, dalla bici al ‘filo per il clima’

Greta Thumberg è già in Italia e gli attivisti di Friday for Future sono al lavoro per i due appuntamenti che li vedranno coinvolti. Domani alle 11, secondo quanto riporta una nota, una delegazione parteciperà al seminario ‘clima: il tempo cambia – E’ tempo di cambiare’ nella Sala Koch di Palazzo Madama, dove sarà presente Greta.

Venerdì 19 aprile, Greta sarà in piazza del Popolo, dove sarà allestito un ‘palco a pedali’ che fornirà l’energia all’impianto grazie a 120 biciclette che animeranno un generatore, “idea di Andrea Satta dei Tetes de Bois che saranno sul palco per presentare una canzone ispirata alle parole dell’attivista svedese”.

Nella piazza, secondo quanto si spiega, saranno allestiti 4 gazebo dove si svolgeranno attivita’ musicali, di arti visive, poetiche e artistiche. In uno di questi ci sara’ il “filo per il clima”, una corda tesa che unira’ il palco con la possibilita’ per chiunque di scrivere un messaggio esprimendo le emozioni sui cambiamenti climatici ed attaccarlo con una molletta di legno.

Il programma della manifestazione prevede: alle 10 l’arrivo delle 120 biciclette per far funzionare il palco a pedali; alle 10.30 l’inizio delle performance nei 4 gazebo che saranno posizionati ai 4 angoli della piazza; alle 11 musica ed interventi sul palco. L’intervento di Greta Thunberg è previsto dalle 12.30. “La pratica di Friday For Future Roma e’ che non siano portate bandiere, ma contenuti. I Friday For Future sono apartitici. Dunque cartelli originali e colorati e/o striscioni a tema. Ringraziamo tutti per il rispetto”, si sottolinea.