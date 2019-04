Greta Thunberg: “Sono diversa, il dono della Sindrome di Asperger mi aiuta a non farmi ingannare dalle bugie sul clima”

Greta Thunberg, l’adolescente svedese che si batte per il problema dei cambiamenti climatici, ha spiegato come il “dono” di vivere con la Sindrome di Asperger la aiuti a “vedere le cose fuori dagli schemi” quando si tratta di cambiamenti climatici. In un’intervista con il presentatore Nick Robinson del Today programme della BBC Radio 4, l’attivista 16enne ha dichiarato che il suo disturbo la aiuta a vedere le cose in “bianco e nero”: “Mi rende diversa ed essere diversi è un dono, direi. Mi fa anche vedere le cose fuori dagli schemi. Non credo facilmente alle bugie, non mi faccio ingannare dalle cose”.

La Sindrome di Asperger rientra all’interno del disturbo dello spettro autistico. Coloro che ne ricevono la diagnosi potrebbero non avere le stesse disabilità di apprendimento che alcune persone con autismo spesso sviluppano, come difficoltà o lentezza di linguaggio. Tuttavia, alcune persone con la Sindrome di Asperger potrebbero ancora avere alcune difficoltà di apprendimento e a volte potrebbero avere difficoltà a capire o elaborare il linguaggio, secondo la National Autistic Society (NAS).

Greta ha aggiunto che se fosse “stata come tutti gli altri”, non avrebbe iniziato uno sciopero scolastico lo scorso anno. Nell’agosto 2018, infatti, la ragazzina ha iniziato a non andare a scuola di venerdì per protestare contro i cambiamenti climatici davanti al parlamento svedese con un cartello scritto a mano che recita “Sciopero scolastico per il clima”. Greta non è tornata a scuola fino alle elezioni generali svedesi del 9 settembre. “Penso che non sarei stata affatto interessata al clima, se fossi stata come tutti gli altri. Molte persone dicono che non importa, che si può imbrogliare a volte. Ma io non posso farlo. Non puoi essere un po’ sostenibile. O sei sostenibile o non lo sei”, ha continuato la giovane.

Greta è stata elogiata per i suoi commenti sulla Sindrome di Asperger su Twitter. Un utente ha scritto: “Non succede spesso che io sia ispirato da un relatore, ma Greta Thunberg è stata così sicura di se, autorevole, modesta e giusta. È una forza positiva. Che responsabilità per delle spalle così giovani. Greta ha la Sindrome di Asperger e ne è orgogliosa. Che la forza rimanga con lei”. Un altro ha scritto: “Che bello sentire Greta Thunberg parlare dell’autismo come un dono e sottolineare che la società è più forte quando abbraccia le differenze. Questo semplice messaggio è importante quanto la sua posizione sull’ambiente”.

Greta, che è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace quest’anno, ha anche parlato di come i cambiamenti climatici l’abbiano resa “molto depressa” all’età di 11 anni. “Ha avuto molto a che fare con la crisi ecologica e climatica. Pensavo che fosse tutto così sbagliato e che non stesse succedendo nulla e che non avesse alcun senso”, ha spiegato la giovane svedese. Tuttavia, ha affermato di essersi sentita ispirata a contribuire ad aumentare la consapevolezza sulla “crisi esistenziale” quando si è resa conto di poter fare la differenza nel mondo.

Domenica 21 aprile, Greta ha detto ai manifestanti di Extinction Rebellion a Londra che “stavano facendo la differenza”. La 16enne è stata accolta dagli applausi quando è salita sul palco nel 7° giorno della manifestazione londinese. “Per troppo tempo, i politici e le persone al potere sono riusciti a non fare assolutamente niente per combattere la crisi climatica e la crisi ecologica. Ma noi ci assicureremo che non lo facciano più”, ha detto Greta.