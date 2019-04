Il gusto delle fragole è peggiorato: allo studio nuove varietà attraverso incroci naturali

Secondo una ricerca del Monitor Ortofrutta di Agrotere il sapore delle fragole nell’ultimo acquisto ha deluso il 72% degli italiani: già negli ultimi anni per il 54% dei consumatori il gusto è peggiorato, al punto che da 5 anni ad oggi gli acquisti sono scesi di circa 3mila tonnellate. Nonostante ciò, la fragola resta la primizia-simbolo della primavera ed è tra le scelte più gettonate come dessert e nelle gelaterie.

Proprio l’insoddisfazione sensoriale del consumatore ha stimolato il mondo della ricerca a trovare una soluzione: il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) sta studiando nuove varietà di fragole che abbiano il profumo delle fragoline di bosco, attraverso incroci naturali e non in laboratorio: lo scopo è restituire quelle proprietà sensoriali che, secondo il Crea, sono state sottratte da una selezione puntata più alla maggior resa e ad una più lunga conservazione, che alla qualità.