Ha ucciso il suo proprietario, ora andrà all’asta: è l’uccello più pericoloso al mondo

Dopo aver ucciso il suo proprietario, sabato andrà all’asta in Florida una femmina di casuario, variante australiana dell’emu, considerato l’uccello più pericoloso al mondo. La decisione è stata presa in rispetto del testamento del proprietario, Marvin Hajos, 75 anni, ucciso due settimane fa dall’uccello del suo allevamento: alla sua morte, voleva che tutti i suoi animali non venissero abbattuti, ma messi all’asta. Tra questi ci sarà la femmina killer, alta un metro e mezzo e dal peso di una sessantina di chili, e con un artiglio di tredici centimetri affilato come un coltello.

Il proprietario era stato trovato, due settimane fa, a terra, nel suo ranch, ferito in modo grave. Accanto c’era la femmina di causario che aveva messo in fuga anche i vigili del fuoco. La femmina stava probabilmente covando le uova quando Hajos era andato a controllare e l’intrusione ha scatenato la furia dell’animale. Il casuario è una specie protetta perché rara. Il suo habitat naturale sono le foreste tropicali. Come fosse possibile che Hajos allevasse una specie protetta e pericolosa è materia di inchiesta. L’asta di sabato attirerà molti curiosi ma nessuno potrà girare filmati: l’organizzazione ha minacciato l’espulsione e il sequestro dei dispositivi nel caso venisse ripreso il casuario killer.