Hamburger vegetali e serre in miniatura: le ultime novità sull’alimentazione del futuro

Intelligenze artificiali per controllare la produzione, l’autenticità, le calorie e la consegna a domicilio del cibo. Grandi catene di fast food che lanciano i primi panini con hamburger vegetali che sanno di carne ma senza l’uso della carne. Serre in miniatura per coltivare ortaggi e piante dentro casa. La sfida per sfamare 7 miliardi di persone in modo sano e sostenibile aguzza l’ingegno degli innovatori di tutto il pianeta. In occasione di Seeds&Chips, il vertice sul futuro del cibo nel mondo, Eta Beta racconta le ultime novità sull’alimentazione del futuro. Appuntamento domani, sabato 27 aprile alle 11.05 su Radio1 Rai. Poi il podcast sul sito www.etabeta.rai.it. Ospiti di Massimo Cerofolini: Marco Gualtieri, organizzatore di Seeds&Chips; Matteo Parisi, fondatore di Vinhood, sommerlier virtuale basato sugli algoritmi, capace di scegliere la bottiglia di vino ideale per ogni occasione e per tutti i gusti o caratteri; Matteo Vanotti, fondatore di XFarm, startup che fornisce tecnologie per l’agricoltura di precisione; Renato Reggiani, fondatore di Biopic, piccoli orti domestici dentro dispositivi di design che fungono anche da lampade.