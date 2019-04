High North: il programma di ricerca geofisica marina in artico della Marina Militare

Mercoledì 17 aprile alle 17.00, presso Palazzo San Giorgio a Genova, si svolgerà a cura dell’Istituto Idrografico della Marina (IIM), il seminario di approfondimento dedicato al programma pluriennale di ricerca di geofisica marina condotto in Artico della Marina Militare dal 2017.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia attività espositiva della mostra istituzionale dal titolo “La Marina Italiana al Polo Nord – Dal Duca degli Abruzzi alle spedizioni High North”, fornendo così l’opportunità di approfondire le tematiche legate alle recenti spedizioni in Artico condotte dalla Marina Militare, e al contempo dare alcune informazioni sulla prossima spedizione in programma per il 2019.

A parlare saranno i protagonisti del Programma High North, assicurando così l’esposizione di esperienze dirette dal campo e spunti di riflessioni sulla ricerca legata a quelle aree.