HIV: Janssen annuncia che dolutegravir/rilpivirina mantiene la soppressione virologica a 148 settimane

Le aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson hanno annunciato oggi i risultati, a tre anni, degli studi SWORD 1 & 2, che dimostrano come l’84% (432 su 513) dei partecipanti agli studi, che sono passati da un regime antiretrovirale con tre o quattro farmaci a un regime monocompressa con 2 farmaci, dolutegravir (50 mg, di ViiV Healthcare) e rilpivirina (25 mg, di Janssen Sciences Ireland UC, che fa parte delle aziende farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson), abbiano mantenuto la soppressione virologica (carica virale ≤50 copie/mL).1 Questi risultati sono stati presentati al 25° Congresso dell’Associazione Britannica sull’HIV (BHIVA) in corso dal 2 al 5 aprile a Bournemouth.

Loredana Bergamini, Direttore Medico Janssen Italia ha dichiarato: “I risultati degli studi SWORD confermano che l’associazione in un’unica compressa di dolutegravir e rilpivirina, il primo regime monocompressa approvato composto da due soli farmaci, tra cui dolutegravir, rimane efficace e ben tollerato nel lungo termine. Questi risultati sono molto importanti, in quanto l’HIV viene sempre più trattata come una patologia cronica, anziché come una malattia che limita la vita di un individuo e, pertanto, dobbiamo dedicare i nostri sforzi nell’offrire terapie ottimizzate”.

Durante le 148 settimane di studio, nella popolazione di pazienti che ha ricevuto dolutegravir + rilpivirina ci sono state pochissime interruzioni della terapia per insuccesso virologico (1%; 11 su 990). Si sono verificati eventi avversi di grado 2-4 correlati alla terapia nel 5% (47 su 990) dei pazienti, ed eventi avversi che hanno comportato l’abbandono del trattamento nel 6% (61 su 990) dei casi.1 In tutti i gruppi allo studio sono stati riferiti miglioramenti dei marcatori ossei nel periodo di 148 settimane (variazione rispetto al basale della fosfatasi alcalina ossea di -3,4μg/mmol (n=432) in chi è passato subito al regime a due compresse, e di -3,5μg/mmol (n=433) in chi vi è passato più tardi; variazione rispetto al basale dell’osteocalcina di -4,9μg/mmol (n=431) in chi ha fatto subito il passaggio, e -4,8μg/mmol (n=433) in chi vi è passato più tardi; variazione rispetto al basale del propeptide N-terminale del procollagene tipo 1 di -4,2μg/mmol (n=431) in chi è passato subito al nuovo regime, e -7,3μg/mmol (n=431) in chi vi è passato più tardi; variazione rispetto al basale del telopeptide C-terminale del collagene di Tipo 1 di -0,1μg/mmol (n=433) in chi è passato subito, e -0,1μg/mmol (n=431) in chi vi è passato più tardi).1

Si sono, inoltre, ottenuti miglioramenti dei marcatori renali nei pazienti che sono passati al regime a singola compressa dolutegravir + rilpivirina, da un regime che comprendeva tenofovir disoproxil fumarato (TDF) (variazione del rapporto proteina legante il retinolo/creatinina di -4,9μg/mmol (n=312) in chi è passato subito, e di -33μg/mmol (n=313) in chi vi è passato più tardi da un regime TDF al basale; e di -2,3μg/mmol (n=123) in chi è passato subito al regime a 2 compresse, e di -2,3μg/mmol (n=127) in chi vi è passato più tardi da un regime senza TDF).1

Nessun paziente ha sviluppato resistenza a dolutegravir e pochi (n=6) l’hanno sviluppata rispetto a rilpivirina. Il dato si riferisce a entrambi i bracci, sia quello dei pazienti che sono passati subito, sia quelli che sono passati successivamente al nuovo regime.1

Per il braccio ‘a passaggio posticipato’ (n=477), in cui i partecipanti allo studio hanno continuato con il loro regime antiretrovirale sino alla settimana 52 prima di passare al regime a 2 farmaci con dolutegravir e rilpivirina, i risultati dimostrano tollerabilità, resistenza e soppressione virologia comparabile a quella riscontrata in tali soggetti dopo 48 settimane.1

Loredana Bergamini ha dichiarato: “Sono moltissime le persone con HIV che vivono a lungo, per questo ridurre il numero di antiretrovirali che devono assumere può migliorare la qualità di vita di quei pazienti in soppressione virologica. Questi risultati a tre anni ci rassicurano sull’efficacia e sulla tollerabilità di dolutegravir e rilpivirina nel riuscire efficacemente a mantenere la soppressione virale. Per questo auspichiamo che ciò possa contribuire a migliorare la vita di chi è affetto da HIV”.

La singola compressa che contiene l’associazione di dolutegravir e rilpivirina a dose fissa è approvata nell’Unione Europea,2 negli Stati Uniti3 e in altri Paesi, e le domande di registrazione per l’Autorizzazione all’immissione in commercio sono state inoltrate in altri Paesi del mondo.

Dolutegravir e rilpivirina

A giugno 2014, Janssen Sciences Ireland UC, una delle Aziende Farmaceutiche Janssen di Johnson & Johnson, e ViiV Healthcare hanno annunciato la loro collaborazione per valutare il potenziale dell’associazione in monocompressa di dolutegravir e rilpivirina, con l’obiettivo di ampliare le opzioni terapeutiche disponibili per coloro che convivono con l’HIV.

La monocompressa che contiene l’associazione di dolutegravir e rilpivirina a dose fissa è approvata nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi come terapia completa per il trattamento dell’infezione da virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) in soggetti adulti in soppressione virologica (HIV-1 RNA inferiore a 50 copie per mL) sottoposti a regime antiretrovirale stabile da almeno sei mesi, senza precedenti insuccessi terapeutici e senza resistenze note o sospette associate ai singoli componenti del regime dolutegravir/rilpivirina.3,4 La monocompressa ad assunzione unica giornaliera composta da due farmaci combina l’inibitore dell’integrasi dolutegravir (50mg) e l’inibitore non nucleosidico della transcriptasi inversa rilpivirina (25mg) in un regime antiretrovirale completo per coloro che vivono con l’HIV e sono in soppressione virologica.4

Il Programma di Fase III SWORD su dolutegravir e rilpivirina

Il programma di studi di Fase III SWORD valuta efficacia, sicurezza e tollerabilità del passaggio alla monocompressa che contiene dolutegravir più rilpivirina da un precedente regime composto da tre o quattro farmaci e contenente l’inibitore dell’integrasi, inibitore non nucleosidico della transcriptasi inversa, o regime antiretrovirale con inibitore della proteasi boosterato, in adulti con infezione da HIV-1 in soppressione virologica. SWORD-1 (NCT02429791) e SWORD-2 (NCT02422797) sono studi gemelli, di non-inferiorità, randomizzati, in aperto, di valutazione a 148 settimane dell’attività antiretrovirale e della sicurezza del regime orale in singola compressa con due farmaci, dolutegravir più rilpivirina in monosomministrazione giornaliera, rispetto alla terapia antiretrovirale precedente. Negli studi SWORD, dolutegravir e rilpivirina sono stati già somministrati in monocompressa.5,6

L’endpoint primario è la percentuale di pazienti con valori plasmatici di HIV-1 RNA <50 copie per millilitro (c/mL) alla settimana 148. I principali endpoint secondari comprendono la valutazione dello sviluppo di resistenza, parametri indicatori di sicurezza e tollerabilità, e variazioni dei marcatori renali, ossei e cardiovascolari. Gli studi comprendono, inoltre, strumenti per valutare i cambiamenti di qualità di vita associata alle condizioni di salute, la volontà di passare al nuovo regime terapeutico e l’aderenza allo stesso.5,6

