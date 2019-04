Il premier Conte arrivato a Pechino, parteciperà al Forum sulla Via della Seta

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Pechino per partecipare al secondo Forum sulla Via della Seta, al quale sono presenti 37 tra capi di Stato e di governo, oltre a funzionari di un centinaio di Paesi.

Il Forum sarà l’occasione per ribadire, come già evidenziato a Roma in occasione della visita del presidente Xi Jinping, che l’Italia ha interesse a collaborare con la Belt and Road Initiative, come con le altre iniziative di connettività: ciò nella convinzione che rappresenti un’opportunità per lo sviluppo dei nostri porti, occasioni per le nostre imprese di partecipare ai grandi progetti di connettività lungo le Vie della Seta e un maggior accesso al mercato cinese.

Nel corso della missione a Pechino, Conte vedrà domani Xi e domenica il premier cinese Li Keqiang.