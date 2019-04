Il segreto dei ricordi: ecco come scegliamo quelli da conservare

Come fanno alcuni ricordi a mantenersi nel tempo, e perché alcuni si volatilizzano o ci appaino più sbiaditi di altri? Questa la domanda che si sono posti i del Boston College in uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Science.

Quando le persone ricordano il passato, lo fanno con vari gradi di chiarezza. Alcune volte sembra che il ricordo sia sbiadito e che i dettagli siano confusi. Studi precedenti hanno dimostrato che eventi emotivamente significativi, come ad esempio un incidente automobilistico, vengono ricordati in modo più vivido rispetto agli eventi quotidiani.

“Volevamo sapere se questa sensazione di memoria vivida è legata non solo a quello che viene ricordato, ma anche a come viene ricordato, ovvero alla qualità visiva della memoria” spiega Maureen Ritchey autore dello studio.

I ricercatori si sono chiesti come cambiano le caratteristiche visive dei ricordi, man mano che vengono archiviati nella memoria o cancellati. Secondo Ritchey, le persone modificano i ricordi in modo simile a come cambiano le foto quando si usano i filtri.

“Una semplice analogia e’ quello che accade a quando pubblichi una foto su Instagram“ dice Ritchey. “Ti viene chiesto di applicare un filtro che modifichi la luminosità o la saturazione del colore dell’immagine. Nel nostro studio, ci siamo chiesti – continua – se dimenticare è come applicare un filtro all’esperienza passata e se il significato emotivo dell’evento cambierà o meno filtro applicato“.

Durante tre esperimenti di gruppo i partecipanti hanno studiato immagini emotivamente negative e neutre che variavano in termini di qualità visiva, luminosità e saturazione del colore. Successivamente hanno ricostruito le qualità visive di ciascuna immagine. Ebbene, i risultati hanno rivelato che i ricordi vengono evocati in modo visivamente meno vibrante di quanto non fossero codificati, dimostrando un nuovo effetto di sbiadimento della memoria. I soggetti che hanno sperimentato emozioni negative durante la visualizzazione delle immagini avevano più probabilità di ricordare le immagini in modo accurato, ma le emozioni non sembrano aver influenzato lo sbiadimento della memoria.

Questi risultati forniscono la prova che la vivacità dei dettagli, come i colori e le forme associate a un evento, svanisce nella memoria mentre al contrario viene mantenuta l’essenza dell’esperienza. Le persone possono ricordare di andare a un festival musicale e guardare la loro band preferita, ma l’intensità di quell’esperienza sensoriale, comprese le luci del palcoscenico e la forza del basso, svanirà lentamente.

“Abbiamo scoperto che i ricordi sembrano letteralmente svanire: la gente ha sempre ricordato le scene visive come meno vivaci di quanto non fossero originariamente vissute“, ha detto Cooper. “Ci aspettavamo che i ricordi sarebbero diventati meno precisi dopo un ritardo, ma non ci aspettavamo che ci sarebbe stato questo cambiamento qualitativo nel modo in cui sono stati ricordati“, dice Rose Coope, altra autrice dello studio. L’effetto sbiadimento si è verificato meno per i ricordi che sono stati giudicati soggettivamente più forti.