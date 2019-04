Il venerdì del National Geographic Festival delle Scienze celebra tre importanti anniversari continuando a esplorare le meraviglie di Universo, Arte e Scienza

Cosa si nasconde dietro, anzi dentro, alcuni degli elettrodomestici di uso più frequente? Lo mostrano Vittorio Marchis e il suo assistente anatomista Davide Coero Borga nel corso di Autopsia di un oggetto (9.30 – 11, AuditoriumArte) il momento di incontro tra scienza e teatro che apre la mattina di venerdì del National Geographic Festival delle Scienze, in programma all’Auditorium Parco della musica fino a domenica. Ancora una domanda darà il via all’incontro delle ore 10 in Sala Petrassi: Quale futuro per il mare? A rispondere saranno i National Geographic Explorer Martina Capriotti, Giovanni Chimienti e Arianna Mancuso, che moderati da Marco Cattaneo racconteranno i pionieristici progetti di ricerca per la salvaguardia degli ambienti marini.

Inoltre, a collegarsi con loro, un paladino dell’ambiente davvero speciale: Marco Mengoni, in prima linea nell’impegno contro l’utilizzo della plastica monouso. Un anniversario importante – i 500 anni dalla morte di Leonardo, genio rinascimentale – sarà invece l’occasione per riscoprire La scienza nell’arte di Leonardo da Vinci dall’invenzione del web alla società del futuro durante il dialogo a tre con Jesus Garces Lambert, Michela Palazzo e Roberto Pisoni, che moderati da Eleonora Zamparutti, approfondiranno la scienza come studio della natura e applicazione all’arte a partire dal film d’arte di Sky “Io, Leonardo” (ore 11.30, Teatro Studio Borgna).

Di Leonardo e della sua scienza “moderna” si continuerà a parlare anche nel pomeriggio, insieme a Pascal Brioist, Salvatore Magazù e Federica Migliardo (ore 15.30, Sala Petrassi) per poi celebrare alle 17 una grande invenzione che proprio quest’anno festeggia i suoi 150 anni: la Tavola periodica.

Tra i più potenti strumenti che un chimico possiede e una delle più importanti manifestazioni dell’ingegno umano, a raccontarne le potenzialità sarà un panel di esperti formato da Augusta Maria Paci, Diego Bettoni, Sergio Cristallo, Andrea Marchionni, Rinaldo Psaro e Nunzia Voltattorni, moderati da Matteo Guidotti (Teatro Studio Borgna). A seguire, della tecnologia e delle sue implicazioni nella nostra vita rifletterà Sheila Jasanoff, attesa alle ore 17.30 in Sala Petrassi per discutere delle frontiere etiche dell’innovazione introdotta da Luca De Biase, mentre la luna sarà la protagonista dell’ultimo incontro del pomeriggio, Dietro l’allunaggio. A 50 anni da quando il primo uomo mise piede sul satellite della Terra, si parlerà di missioni spaziali e collaborazioni internazionali con Piero Benvenuti, Tiera Guinn Fletcher e Franco Ongaro, moderati da Rossella Panarese (ore 19.30, Sala Petrassi).

Come di consueto, gli spettacoli chiudono la giornata. Alle 21 in Teatro Studio Borgna l’Arte e la Poesia incontrano la Scienza durante La danza della mente, il progetto scientifico e artistico della Fondazione ISI. Alle prodezze della danzatrice Marta Ciappina seguirà la conferenza di Mario Rasetti, dal titolo Raccontare con la danza la mappa semantica del cervello, a partire da un risultato scientifico recente della ricerca nella neuroscienza. In contemporanea, in Sala Sinopoli si darà Spazio al tempo rispondendo a tutto quello che non avete mai osato chiedere sull’universo: tre fisici d’eccezione, Fernando Ferroni, Giuliana Fiorillo e Antonio Masiero, discuteranno condotti da Neri Marcorè, dando voce a una sorta di viaggio nel tempo ritmato dalle improvvisazioni jazz di Umberto Petrin e dagli excursus letterari interpretati da Maria Giulia Scarcella.

La Scienza si tocca con mano grazie ai laboratori del National Geographic Festival delle Scienze. A cura di INGV, tra geofoni e altoparlanti si indagano le leggi della fisica scoprendo come si fa ad andare Dal pallone stratosferico ad un amplificatore innovativo (Ludoteca) e si compie un vero e proprio Viaggio al centro del vulcano calandosi all’interno del cratere grazie a un innovativo visore VR (Foyer Sinopoli), tra lapilli e colate laviche fino alle profondità della terra.

Ore 9:30 e 11 – AuditoriumArte

AUTOPSIA DI UN OGGETTO

Vittorio Marchis professore di Storia della Scienza e delle Tecniche, Politecnico di Torino

Assistente anatomista Davide Coero Borga

Le autopsie di oggetti di Vittorio Marchis sono un momento di incontro tra scienza e teatro. Condotte sullo schema delle classiche lezioni di anatomia, queste performance propongono al pubblico un approccio ironico e leggero al mondo che ci circonda. Elettrodomestici di uso quotidiano, si trasformano nelle mani dell’Anatomista e del suo assistente in oggetti di ricerca sperimentale, e attraverso la loro dissezione si scoprono le leggi della scienza e del nostro rapporto quotidiano con la tecnologia.

Ore 10 – Sala Petrassi

Ingresso libero con voucher da scaricare online su auditorium.com e ritirare presso la biglietteria dell’Auditorium

QUALE FUTURO PER IL MARE?

Martina Capriotti Biologa marina e ricercatrice dell’Università di Camerino, National Geographic Explorer, Sky Ocean Rescue Scholar

Giovanni Chimienti Biologo marino e zoologo, Università degli Studi di Bari, National Geographic Explorer

Arianna Mancuso Ricercatrice presso il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di Bologna, National Geographic Explorer

In collegamento da Monaco Marco Mengoni Ambasciatore italiano di Planet or Plastic?, la campagna di sensibilizzazione di National Geographic contro l’impiego della plastica monouso

Modera Marco Cattaneo direttore della rivista National Geographic

Quale futuro per i nostri mari? Come possiamo proteggere il nostro pianeta? Martina Capriotti, Giovanni Chimienti e Arianna Mancuso, tre giovani ricercatori vincitori delle borse di ricerca di National Geographic, raccontano i loro pioneristici progetti per salvaguardia degli ambienti marini.

Ore 11:30 – Teatro Studio Borgna

LA SCIENZA NELL’ARTE DI LEONARDO DA VINCI DALL’INVENZIONE DEL WEB ALLA SOCIETÀ DEL FUTURO

Jesus Garces Lambert, regista del film d’arte di Sky Io, Leonardo

Michela Palazzo, Direttore del Museo del Cenacolo Vinciano

Roberto Pisoni, Direttore Sky Arte

Modera Eleonora Zamparutti, Direttore editoriale Arte.it

Leonardo da Vinci l’uomo, l’artista, lo scienziato, l’inventore dotato di un’insaziabile curiosità che l’ha portato ad esplorare tutti gli ambiti del sapere: ingegneria, matematica, anatomia, botanica, ottica, musica, astronomia, letteratura, pittura. Prendendo spunto dal film d’arte di Sky “Io, Leonardo”, un incontro che approfondisce la scienza come studio della natura e applicazione all’arte.

Ore 15:30 – Sala Petrassi

LA SCIENZA “MODERNA” DI LEONARDO

Pascal Brioist Vicepresidente del Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours

Salvatore Magazù Professore di Fisica, Università di Messina

Federica Migliardo Professoressa di Fisica, Università di Messina

Può un uomo del Cinquecento aver “compreso” i tratti caratteristici della scienza del nostro secolo? Sì, se quest’uomo è Leonardo da Vinci. In questa tavola rotonda verrà analizzata una porzione della produzione scientifica di Leonardo attraverso una serie di citazioni, presentate nella forma di “dialoghi impossibili”. Le intuizioni di Leonardo riveleranno così tutta la modernità che rende lo scienziato-artista il precursore di diverse attuali teorie scientifiche.

Ore 17 – Teatro Studio Borgna

150 ANNI DI TAVOLA PERIODICA. VECCHIE GLORIE E NUOVE SFIDE INTORNO AL PIÙ POTENTE STRUMENTO DEL CHIMICO

A cura di CNR, con il supporto organizzativo di

Augusta Maria Paci (CNR)

Diego Bettoni Fisico sperimentale, direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN

Sergio Cristallo Ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, INAF

Andrea Marchionni Ricercatore dell’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici del CNR

Rinaldo Psaro Direttore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR

Nunzia Voltattorni Ricercatrice, INGV

Modera Matteo Guidotti

L’elaborazione della tavola periodica degli elementi è una delle realizzazioni più importanti dell’ingegno umano. Si tratta di uno strumento di indubbia utilità non solo per i chimici, ma per gli scienziati di molte altre discipline, che sono così in grado persino di prevedere il comportamento di composti o di materiali non ancora noti. Come una simbolica cassetta degli attrezzi ci permette di affrontare le sfide più attuali in termini di sviluppo sostenibile, salute, benessere e produzione di energia pulita.

Ore 17: 30 – Sala Petrassi

LE FRONTIERE ETICHE DELL’INNOVAZIONE

Sheila Jasanoff Professoressa di Science and Technology Studies alla Harvard University

Introduce Luca De Biase

Intelligenza artificiale, editing genomico, robot, geoingegneria solare. Viviamo in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, che incide sul contesto sociale, etico e giuridico in cui agiamo quotidianamente. I progressi tecnologici comportano complesse riorganizzazioni di diritti e responsabilità. Sheila Jasanoff analizzerà i modi in cui deleghiamo il potere ai sistemi tecnologici e si chiede come possiamo riprenderne il controllo, mettendo in discussione l’affermazione secondo cui la tecnologia è una forza apolitica e amorale.

Ore 19:30 – Sala Petrassi

DIETRO L’ALLUNAGGIO

Piero Benvenuti Commissario Straordinario dell’ASI

Tiera Guinn Fletcher Rocket Scientist NASA, Awesome Women award 2017

Franco Ongaro Direttore di Tecnologia, Ingegneria e Qualitá dell’ESA

Modera Rossella Panarese

A 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna la Terra è un mondo nuovo. La tecnologia, la scienza, la società sono profondamente cambiate e gli stessi spettatori di allora oggi sono diversi. Ma cosa c’è dietro l’evento epocale dell’allunaggio? Del rapporto con il nostro satellite e del progresso tecnologico innescato per raggiungerlo si parlerà in questo incontro tra relatori d’eccezione. Se l’esplorazione spaziale del 1969 si basava sulla competizione tra potenze mondiali, oggi lo Spazio premia la collaborazione internazionale.

Ore 21 – Teatro Studio Borgna

CONFERENZA-SPETTACOLO

LA DANZA DELLA MENTE

Un progetto scientifico e artistico della Fondazione ISI

Danzatrice Marta Ciappina

Drammaturgia e Regia Andrea Chiodi

Musiche Ferdinando Baroffio

Video Nikica Milicevic

Allestimento scenico e coordinamento Matteo Patrucco

Poesia The Brain is wider than the Sky di Emily Dickinson

A seguire Mario Rasetti Presidente della Fondazione ISI (Institute for Scientific Interchange Foundation) e Professore Emerito Politecnico di Torino, terrà un intervento dal titolo Raccontare con la danza la mappa semantica del cervello

Un progetto per comprendere la dimensione dell’umanità, per scoprire come da un sillaba nasce il suono. Un risultato scientifico recente della ricerca nella neuroscienza, è che il rapporto tra significante e significato è il medesimo in qualsiasi lingua. Vediamo quindi come ogni parola data, stimola, “accende” le stesse aree cerebrali. È l’incontro inaspettato della voce dell’Arte e della Poesia nel recinto della Scienza.

Ore 21 – Sala Sinopoli

CONFERENZA-SPETTACOLO

SPAZIO AL TEMPO. TUTTO QUELLO CHE NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE SULL’UNIVERSO

Fernando Ferroni Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e professore al Gran Sasso Science Institute.

Giuliana Fiorillo Ricercatrice dell’INFN e

professore all’Università di Napoli Federico II

Antonio Masiero Vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e professore all’Università di Padova

Neri Marcorè Conduttore, attore, appassionato di fisica

Umberto Petrin Pianista jazz

Maria Giulia Scarcella Voce narrante

Se il tempo zero è un momento nella storia dell’universo che non siamo ancora in grado di esplorare direttamente, quello che è avvenuto in seguito è oggetto di studio e di ricerca da parte dei fisici delle particelle e dei cosmologi di tutto il mondo. Il dialogo tra tre fisici d’eccezione, maestri di fisica delle particelle e impegnati in studi ed esperimenti di frontiera, sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, ritmato dalle improvvisazioni jazz di Umberto Petrin e dagli excursus letterari interpretati da Maria Giulia Scarcella, e accompagnato dalla narrazione visiva del disegnatore Luca Ralli.