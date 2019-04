Record in vista per le donne dello spazio: l’astronauta Christina Koch della NASA resterà un anno in orbita

Per sostenere la sua impresa ha mangiato biscotti allo zenzero e ha bevuto cioccolato caldo. Seguendo le regole ufficiali Guinness, O’Brien è stato seguito da quattro osservatori , che a turno erano presenti per tutto il periodo.

Il ragazzo, che frequenta la scuola media, ha iniziato l’impresa mercoledì scorso alle ore 6:00 (locali) in un parco della sua città e ha continuato a oscillare fino alle 15:21 di giovedì. Gli era consentita una pausa di cinque minuti ogni ora per mangiare, bere, andare al bagno e dormire. Il giovane ha anche assunto pillole contro il mal di mare .

Chi da bambino non ha volteggiato su di un’ altalena , magari per delle ore. Ebbene un sedicenne della Nuova Zelanda ne ha fatto un record. Il giovane, Charlie O’Brien di Napier nell’isola del sud, ha conquistato un nuovo record di maratona in altalena con 33 ore e 21 minuti , battendo il precedente record segnato nel 2013 da una connazionale di Auckland. Il primato è stato omologato da Guinness World Records.

In altalena per 33 ore: Guinness World Records per un sedicenne in Nuova Zelanda

Chi da bambino non ha volteggiato su di un’altalena, magari per delle ore. Ebbene…

