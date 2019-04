Vasti e numerosi incendi nei Balcani occidentali: interessate Macedonia, Bosnia, Kosovo e Serbia

Svariati incendi boschivi sono attivi da questo fine settimana e stanno continuando ad interessare zone di vaste proporzioni nei Balcani occidentali, dove in parecchi casi e’ stato necessario evacuare gli abitanti di villaggi minacciati dalle fiamme.

Tra i focolai più numerosi si registrano quelli in Erzegovina nel sud della Bosnia, dove fino a stamane venivano segnalati una decina di incendi più o meno estesi, le fiamme interessano anche la parte settentrionale della Macedonia, alcune zone del Kosovo e il sud della Serbia.

Diverse squadre di vigili del fuoco e soccorritori sono in azione per cercare di domare gli incendi, per alcuni dei quali si sospetta l’origine dolosa. Arrestate due persone nel fine settimana in Macedonia del nord.