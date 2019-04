Incendi in Piemonte: ancora roghi nel Vercellese, evacuata frazione

Evacuazioni nella notte in via precauzionale per i residenti di Quazzo, frazione di Serravalle Sesia (Vercelli), dove ormai da una settimana sta divampando un vasto incendio che ha distrutto oltre mille ettari di boschi. Circa una trentina gli evacuati.

Tre i fronti delle fiamme, a poca distanza dai centri abitati.

Ieri il sindaco di Borgosesia ha annunciato una taglia di 5mila euro per chi fornisce informazioni su chi ha appiccato l’incendio.