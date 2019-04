Incendi in Valsusa: in fiamme baite in legno

Vigili del fuoco al lavoro in Valsusa dove ieri sera è divampato un incendio che ha interessato un gruppo di baite in frazione Thures a 1584 metri, nel comune di Cesana Torinese.

Sul posto circa 30 pompieri, intervenuti con 3 squadre, 4 autobotti e due autoscale per domare le fiamme che hanno coinvolto gli edifici in legno.