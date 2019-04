Incendio ad Arezzo, fiamme in una cantina: 2 intossicati e palazzo evacuato

Intervento dei vigili del fuoco nella notte ad Arezzo, in zona “Villaggio Oriente“, per un incendio che ha coinvolto una cantina di un palazzo. Il fumo ha avvolto tutto il fabbricato, che è stato evacuato in via precauzionale dal personale vigili del fuoco e dalla polizia intervenuta sul posto. Due persone sono rimaste lievemente intossicate e trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118.

Dopo le necessarie verifiche, i residenti sono stati autorizzati a rientrare nelle proprie abitazioni.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.