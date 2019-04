Incendio in Liguria: in fiamme le alture di Lorsica

E’ divampato la scorsa notte un incendio sulle alture di Lorsica in provincia di Genova. Le fiamme hanno distrutto circa 12 ettari di vegetazione tra il monte Zuccarello e il Ramaceto.

L’allarme è pervenuto poco dopo le 3 del mattino. Sul posto rapido l’intervento dei vigili del fuoco di Genova e Chiavari oltre ai volontari della protezione civile. Sulle cause del rogo non ci sono notizie certe, si presuppone un’origine dolosa secondo i volontari antincendio. Le fiamme fortunatamente non hanno minacciato abitazioni e le operazioni di bonifica sono in corso favorite dalla pioggia.

Quello della scorsa notte e l’82° incendio che si registra in Liguria nel 2019. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati 81 ed hanno distrutto 236 ettari di vegetazione (90 solo nel rogo di Cogoleto). Nel 2018, nello stesso periodo dell’anno, erano stati 7 con un ettaro e mezzo di verde andato in fumo. Mentre nel disastroso 2017, sempre nei primi tre mesi dell’anno, gli incendi furono 36 con 4500 ettari interessati (1000 solo nell’Incendio sulle alture di Genova).