Incendio in ospedale ad Alessandria: spostati 7 pazienti critici

Allarme la scorsa notte all’ospedale civile di Alessandria per un principio di incendio nei locali dove sono installate le batterie per l’emergenza elettrica. Sette pazienti della Terapia Intensiva Cardiochirurgica sono stati trasportati nel reparto Intensiva del blocco operatorio. Ma si e’ trattato solo di “una decisione presa per l’estrema sicurezza di pazienti critici – spiega la direzione dell’azienda ospedaliera – Il principio d’incendio ha interessato un gruppo di batterie nella piattaforma tecnologica.

L’impianto di rilevazione ha immediatamente dato l’allarme al personale dell’Ufficio Tecnico, che ha avviato la catena dell’allerta con la Direzione Medica, tutto il personale reperibile e naturalmente i Vigili del Fuoco che hanno sedato l’incendio in poco tempo”. Questa mattina il personale dell’Ufficio Tecnico dell’azienda ospEdaliera e i vigili del fuoco hanno completato i controlli di sicurezza, “confermando che la situazione e’ nella normalita'”.