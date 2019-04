I dipinti rimasti all’interno della cattedrale parigina di Notre Dame saranno rimossi oggi e trasferiti al museo del Louvre: i vigili del fuoco ritengono che la struttura ora sia stabile e consenta di entrare. Esperti e pompieri hanno lavorato senza sosta per costruire impalcature a sostegno dell’edificio danneggiato, per metterlo in sicurezza, dopo l’incendio dello scorso 15 aprile.