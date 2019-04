Incendio Notre Dame, lo psichiatra: “Abbiamo visto l’Europa in fiamme”

“Ieri abbiamo assistito in diretta tv, con sgomento e attoniti, all’inatteso incendio di un simbolo comune della nostra storia e della nostra civiltà. Con Notre Dame abbiamo visto l’Europa in fiamme, e questo ci ha fatti sentire davvero europei“. E’ la riflessione dello psichiatra Claudio Mencacci, direttore Dsmd-Neuroscienze Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano e past presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), sentito dall’Adnkronos Salute all’indomani del grande incendio della cattedrale di Parigi.

“Un incendio inatteso, che ci mostra come le fiamme possono divampare da un momento all’altro in un’Europa che, perdonatemi la metafora, sta scherzando col fuoco. L’invito – aggiunge Mencacci – è quello di imparare la lezione che ci arriva dall’incendio di Notre Dame e di raffreddare gli animi. Le immagini di questi giorni potranno placare il bisogno di ferro e fuoco di chi non ne ha mai a sufficienza. Oggi – continua – registriamo lo sgomento di un intero continente. Ma il mio invito è a ricordare che un incendio può accadere da un momento all’altro, quando non si fa molta attenzione a ciò che si ‘maneggia’, e a rischio non ci sono solo monumenti e simboli“.