Incendio Notre Dame: “Ci vorranno 10 anni per il restauro, ma la Cattedrale non sarà più la stessa”

“Il restauro di Notre Dame sarà lungo, ci vorranno almeno 10 anni. E comunque anche una volta ricostruita e restaurata non sarà più come prima”: lo ha dichiarato oggi il direttore degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, riferendosi all’incendio che ha ieri devastato la Cattedrale parigina. “Quello che è successo è terribile. Dobbiamo dimostrare la vicinanza e la solidarietà alla Francia, a Parigi e alla Chiesa cattolica impegnandoci tutti per la sua ricostruzione, ma non sarà più la stessa cattedrale come l’abbiamo conosciuta finora: non solo la parte più antica, uno dei capolavori dell’arte gotica in assoluto, ma anche la parte progettata nell’Ottocento dall’architetto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc“. “La ricostruzione sarà un lavoro che richiederà almeno un decennio, non concepibile di farlo in tempi molto più veloci. E soprattutto sarà un lavoro che richiederà una grande collaborazione: sarà un progetto nazionale della Francia con una forte e necessaria ripercussione internazionale. Non a caso è patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1991“.