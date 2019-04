Incendio Notre Dame: intatti i 3 grandi rosoni, salvo l’organo e i grandi dipinti all’interno

Il Ministro della Cultura francese, Franck Riester, ha reso noto che i 3 grandi rosoni della Cattedrale di Notre Dame sono rimasti “intatti” dopo l’incendio di lunedì.

Salvate anche le opere d’arte all’interno della chiesa, come l’organo e i dipinti di maggiori dimensioni: sono stati salvati e saranno portati via per restauri già a partire da questo fine settimana.