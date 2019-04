Incidenti in montagna: 3 interventi del soccorso alpino nel fine settimana in Lazio

Nel fine settimana gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio sono intervenuti per 3 escursionisti infortunatosi in Montagna.

Nella giornata di ieri, durante la manifestazione sul Monte Semprevisa (Roma) in ricordo dell’alpinista Daniele Nardi scomparso di recente sul Nanga Parbat insieme al suo compagno inglese di cordata, per 2 degli oltre duemila partecipanti e’ stata necessaria l’assistenza sanitaria.

Già presenti sul posto, vista l’ampia partecipazione prevista, le squadre di terra delle stazioni del Soccorso Alpino di Roma e provincia e di Latina. Prontamente intervenute per entrambi i casi: una signora infortunatasi alla caviglia durante la discesa e stata trasportata dagli operatori del Soccorso Alpino con la barella portantina fino all’ambulanza presente all’inizio del sentiero. Mentre un’altra signora anche lei durate la discesa del percorso si è procurata una distorsione del ginocchio sinistro. In quest’ultimo caso e’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha provveduto al recupero dell’infortunata tramite verricello.

Sempre con l’ausilio dell’eliambulanza e con il verricello è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino un’escursionista di 70 anni che nel primo pomeriggio di sabato e’ caduta durante un’escursione sul Monte delle Fate, al confine delle province di Frosinone e Latina. La donna a causa della caduta ha riportato un trauma facciale.