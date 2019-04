Inghilterra: incendio nel “bosco dei cento acri” di Winnie the Pooh

Il “bosco dei cento acri” scenario delle avventure del famoso orsetto Winnie the Pooh, è stato devastato la scorsa notte da un vasto incendio. La foresta in questione è quella di Ashdown nel Sussex, che ispirò A. A. Milne, il creatore dell’orsetto amato dai bambini di tutto il mondo.

L’incendio scoppiato ieri sera, ha devastato 20 ettari di sottobosco, pari a circa 50 acri. La foresta, che oggi è un’area naturale protetta, è però molto più grande dei 100 acri del mondo degli amici di Winnie the Pooh. La riserva della “High Weald Area of Outstanding Natural Beauty” si estende su 6.500 acri (2500 ettari), per due terzi foresta dove un tempo si praticava la caccia al cervo.

Milne, il padre di Winnnie the Pooh, scrisse i suoi libri negli anni venti del secolo scorso, quando viveva nella vicina località di Hartfield.