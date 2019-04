Innovazione: ENEA a RomeCup 2019

ENEA partecipa anche quest’anno alla RomeCup, la manifestazione dedicata alla robotica e all’innovazione che si svolgerà a Roma da domani martedì 2 aprile a venerdì 5 aprile(Dipartimento di Ingegneria – Università Roma Tre, via Vito Volterra 62).

Nell’area espositiva, ENEA presenta il robottino NAO per aiutare i bambini a­ffetti da autismo, il sistema di ausilio alla guida per persone ipoacusiche e la “maglietta della salute” in grado di monitorare l’attività respiratoria e cardiaca della persona che la indossa, realizzata in collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma.

Tre i seminari ENEA:

Mercoledì 3 aprile e giovedì 4 aprile: “Scienza e falsa scienza” (ore 10);

Martedì 2 aprile ( in inglese) e mercoledì 3 aprile: “L’ingegneria dei tessuti tra bio-arte e tecnologia: la bellezza che salverà la vita” (ore 10);

e mercoledì 3 aprile: “L’ingegneria dei tessuti tra bio-arte e tecnologia: la bellezza che salverà la vita” (ore 10); Martedì 2 aprile (in inglese) e giovedì 4 aprile: “La Robotica ENEA – Innovazione per la qualità della vita e l’inclusione sociale” (ore 11,30).

La 13a edizione della manifestazione quest’anno accoglierà 21 talk organizzati da università, 18 scuole di 8 regioni diverse, 10 enti che organizzano laboratori per tutte le età, 15 personalità del settore nel comitato scientifico e oltre 25 relatori.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 5 aprile presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio.