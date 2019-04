Intossicazione alimentare in ospizio: 4 morti in Francia

A causa di un’intossicazione alimentare, 4 anziani sono morti in un ospizio vicino Tolosa: lo ha reso noto la prefettura locale, precisando che altre 15 persone sono state ricoverate. I decessi si sono registrati nell’Ephad (un ospizio per anziani non autosufficienti) di Cheneraie a Lherm, nell’Alta Garonna: gli ospiti hanno cominciato a sentirsi male dopo aver cenato domenica sera.

Le cucine sono state sigillate e verranno presto esaminate. E’ stata aperta un’indagine.