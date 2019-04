Iran, è una vera catastrofe tra alluvioni, frane, case e ponti crollati e non è ancora finita: le immagini sconvolgenti [VIDEO]

Decine di persone hanno perso la vita e oltre un terzo delle strade del Paese è stato danneggiato dai round di piogge torrenziali che colpiscono l’Iran dall’inizio di marzo. Il bilancio è salito a 70 morti, 768 feriti e 4 dispersi. Sono 11 su 31 le province in cui si sono registrate vittime, 21 solo nella provincia meridionale di Fars.

Le forti piogge hanno iniziato a colpire il Paese il 19 marzo e il 25 marzo è stato il giorno più mortale per quanto riguarda le alluvioni. Il mese di aprile non è iniziato di certo meglio: ancora altre piogge torrenziali sul Paese. Oltre al tragico bilancio delle vittime, il governo ha riportato che è stato danneggiato il 36% dell’intera rete stradale del Paese. 84 ponti e quasi 2.220 strade rurali sono stati travolti dalla furia dell’acqua, ha dichiarato Behnam Saeedi, portavoce dell’Organizzazione Nazionale per la Gestione dei Disastri. “In 15 province, 141 fiumi hanno rotto gli argini e sono state riportate circa 400 frane”, ha aggiunto.

Nei video che trovate in fondo all’articolo, tutta la potenza inarrestabile del maltempo che sta lasciando in ginocchio l’Iran. Le strade ormai sono veri e propri fiumi in piena e travolgenti, le case crollano come tanti birilli trascinate via dall’acqua e dalle frane, le città e le comunità sono sepolte sotto metri e metri d’acqua. Una situazione davvero incredibile che sta devastando un Paese e i suoi abitanti.

E non è ancora finita, perché le piogge potrebbero tornare a colpire già tra stanotte e domani, sabato 6 aprile. Con il suolo ormai completamente saturo, possono venirsi a creare molto facilmente nuove alluvioni e frane. Le prime stime parlano di perdite nel settore agricolo a causa delle alluvioni di circa 1,1 miliardi di dollari.