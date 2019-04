Un incidente di autobus su un’autostrada in Kazakistan è costato la vita a 11 persone, mentre altri 29 sono rimasti feriti. Lo ha reso noto il Ministero dell’Interno kazako con un comunicato. “A seguito dell’incidente, otto persone sono state uccise, 32 persone sono state portate in strutture mediche, dove altre tre persone sono morte per le loro ferite”, Si legge nella nota.